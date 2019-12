Futsalhelg i Ørstahallen

Sport

Gjennom vinteren, frå november til mars, spelast futsalkamper i hallane til arrangørklubbene rundt på heile Sunnmøre. Denne helga er det Ørsta fotball sin tur å arrangere i den nye flotte Ørstahallen. Eit slikt arrangement er nytt for Ørsta fotball og noko vi håper å få arrangere i åra framover. Hovdebygda IL arrangerte første runde i Futsalserien i Ørstahallen på ein svært god måte og har velvillig delt sine erfaringar med oss, noko vi setter stor pris på. Ørsta Gutar 13 er dei som står for planlegging og gjennomføring av dette arrangementet. Med 90 kampar over to dagar et det eit stort tal på foreldre som må bidra for å få det til. Midt i alle juleførebuingar er vi veldig heldig med ei positiv og engasjert foreldregruppe som legg ned mange timar med arbeid i forkant og under arrangementet.

Spelarane på Gutter 13 bidreg også som kioskvakter, hallverter, sekretariat og ikkje minst som dommarar for dei yngste laga. Gutane har gjennom året gjennomført dommarkurs i både 7ar og 9ar fotball, dømt fleire kampar i sommar, i tillegg til at dei denne veka gjennomfører opplæring i futsalreglane.

Laurdag 14. des. og søndag 15. des. spelast det innleiande kampar for Jenter14 og Gutar13 som i mars skal kjempe om kretsmeistertittelen. Jenter12 spelar også kampar laurdagen.

Søndag blir det Gutar10 og Gutar11 som skal i aksjon.