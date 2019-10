To raude kort og tap for Hovdebygda

Sport

Hovdebygda toppa 5. divisjon før den nest siste serierunden i 5. divisjon. Avstanden ned til Langevåg og Sykkylven på plassane bak var berre eitt poeng.

Borte mot Godøy vart det ein mållaus 1. omgang. Rett etter kvilen fekk heimelaget tildelt straffespark og tok leiinga i kampen. Godøy dobla leiinga før Hovdebygda reduserte etter 57 minutt. Det skjedde mykje på kort tid, og berre eit par minutt etter reduseringa auka Godøy leiinga til 3-1. Hovdebygda tok avspark, gjekk rett i angrep og reduserte på ny. To minutt før full tid vart bortelaget redusert til ti mann etter to gule kort. På overtid vart det raude korte viste igjen til ein Hovdebygda-spelar. Det vart ikkje fleire mål og Godøy vann kampen 3-2.

Langevåg spelte og bortekamp torsdag. Dei var det førande laget mot Skodje, men også her var det mållaust til pause. Det skulle ta 74 minutt før den første nettkjenninga kom, og Langevåg tok leiinga i kampen. Tre minutt før full tid vart sluttresultatet fastsett til 2-0-siger for Langevåg.

Sykkylven spelte borte mot Aksla. To skåringar av Bengt Hole Alnes gjorde av gjestene var i leiinga 2-0 til pause. Etter kvilen skåra Aksla ein gong, medan Sykkylven hadde tre nettkjenningar og vann kampen 5-1.

Det gjer at Hovdebygda no ligg på 3. plass, medan Langevåg og Sykkylven har opprykksplassane før den siste serierunden. Hovdebygda møter Stranda på heimebane komande torsdag. Sykkylven tek imot Skodje, medan Langevåg møter Godøy på heimebane. Sykkylven eller Langevåg må avgi poeng i sine kampar samtidig som Hovdebygda vinn viss det skal bli opprykk til 4. divisjon for sistnemnde.