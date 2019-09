Sport

Vartdalsstranda har to spelarar i Toppserien for kvinner i fotball. Synne Masdal og Birgitte Bjørlykhaug spelar begge for Røa. Onsdag fekk Bjørlykhaug debuten sin i Toppserien borte mot Arna-Bjørnar. Ho kom inn i pausen og brukte fire minutt før ho teikna seg på skåringslista. Kampen enda uavgjort 2-2. Tora Ose sat på benken for Arna-Bjørnar.

Bjørlykhaug har også fått to kampar for Røa sitt andrelag. Der har ho vore svært effektiv og skåra fem mål.