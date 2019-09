– Det hadde vore kjempekjekt å fått eit innhopp i Toppserien

Sport

Vartdalsstranda har per i dag to spelarar i Toppserien i norsk fotball. Tidlegare i år skreiv Synne Masdal under for Røa og forsvarsspelaren frå Masdal har fått sin debut på øvste nivået i Noreg. No har den tidlegare lagvenninna Birgitte Bjørlykhaug frå Barstadvik slått følgje med Masdal. Dei har begge NM-sølv med Herd for aldersbestemte lag og no held dei fram fotballkarrierane sine i same klubb i hovudstaden.