Elias vart norgesmeister - Andrine tok sølv i spyd

Sport

Elias vann med bestekast på 62,72 meter. Han hadde ein god serie med fire av seks kast på over 60 meter. Andrine kasta spydet 43,80 meter. Både Elias og Andrine vart rekna som sterke medaljekandidatar før start. Begge imponerte med å overgå både mål og forventningar då dei tok gull og sølv.

Anna Hjellen Haugland tok 9. plass i klassen U20 Kvinner Slegge med kast på 37,86 m. Sigrid Vartdal sprang 200 m på 27,98 sek i klassen U20 Kvinner 200 m.

Trenaren som står bak dei store spydprestasjonane er Svein Egil Johannessen. Han har arbeidd målretta med desse ungdomane i rundt fem år. I tillegg til å trene Elias og Andrine er han trenar til Iver Saunes Moldskred (Dimna IL) som tok sølv i spyd U20 Menn og Svenning Veiseth (Hareid IL) som tok 9. plassen i same klasse.

Det er lenge sidan Ørsta IL friidrett har hatt med så mange som fire utøvarar på Junior NM. Dette skaper motivasjon for vidare satsing både for dei fire og for resten av klubben.

Junior NM i friidrett vart arrangert i Sigdal 23.-25. august. Meisterskapet er for aldersgruppa 15- 22 år.