Skåra fem mål på seks minutt

Sport

Ørsta sitt damelag hadde før årets sesong eit mål om å vere med i heilt i toppen av 4. divisjon. Laget har fått ein god start på sesongen, men heime mot Stranda/Sunnylven var det gjestene som tok føringa i kampen etter sju minutt. Etter 27 minutt losna det for Ørsta. Tina Holvik Kvalheim utlikna og laga gjekk til pause på stillinga 1–1.

Etter kvilen vart det målshow frå Ørsta. Sunneva Marie Gimmestad gav vertane leiinga etter 53. minutt. To minutt seinare auka Camilla Øye Hamar, Kaja Rekkedal skåra berre eitt minutt seinare og Holvik Kvalheim sette inn 5–1 i det 59 minutt. Gjestene reduserte ein gong før Holvik Kvalheim noterte seg for to nye skåringar. Rekkedal fastsette sluttresultatet til 8-2-siger for Ørsta.

Ørsta ligg på 2.-plass. Det er tre poeng opp til Hødd 2, men Ørsta har to kampar mindre spelt. Måndag er det ny kamp på heimebane når Valder kjem på besøk.