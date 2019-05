Full innsats frå 218 deltakarar

Sport

Arrangørklubben Ørsta IL friidrett har opplevd god vekst over fleire år. Søndag stilte dei med heile 108 deltakarar frå under 6 år og opp til 19 år. Det vart og sett deltakarrekord for Sparebank 1- leikane. Totalt var det 218 deltakarar og det var 597 startar fordelt på dei ulike greinene gjennom friidrettsstemnet. Heile femten klubbar stilte med deltakarar frå Molde nord i fylket til Fiskå sør i fylket. I strålande mai-vêr vart det også ei god ramme rundt arrangementet.