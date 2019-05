Hovdebygda knuste Sykkylven

Sport

Hovdebygda har ikkje fått det til stemme framfor mål i dei første serierundene i årets 5. divisjon. Eitt mål på tre kampar var fasiten før heimekampen mot Sykkylven torsdag. Fem minutt ut i kampen sedne Thomas Randen Fure gjestene i leiinga, men berre to minutt seinare utlikna Per Ole Egset for vertane. Daniel Reza Malakzadeh sende Hovdebygda i leiinga etter 22. minutt. Robert Roseth er tilbake i Hovdebygda etter eit opphald i Rollon. Etter ein halvtime skåra han sitt første mål i kampen. Sju minutt seinare kom Roseth sitt andre og Hovdebygda gjekk til pause med 4-1-leiing.

Etter kvilen var Roseth frampå på ny og auka til 5-1. Oskar Telvik skåra sitt første mål i Hovdebygda-drakta etter 60 minutt. Martin Roald, som spelte i Hovdebygda i fjor, reduserte for Sykkylven før Malakzadeh fastsette sluttresultatet til 7-2-siger for Hovdebygda.