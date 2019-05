Ørsta starta med sterk bortesiger

Sport

Damelaget til Ørsta IL fotball har lagt bak seg ei god sesongoppkøyring. Torsdag var det klart for sesongstart. På bortebane var Bergsøy motstandar. Kampen var berre seks minutt gammal då gjestene tok leiinga. Målskårar var Helana Rand Nygård. Den unge Ørsta-spelaren sitt første mål på seniornivå. Sju minutt før pause utlikna heimelaget. 1-1 var stillinga då laga gjekk i garderoben.

Sesongstart for Ørsta denne veka: – Er betre rusta i år Ei god sesongoppkøyring, ei spelargruppe med meir erfaring og ein vellukka treningsleir til Tyrkia er nokre av faktorane som gjer at det kan bli ein spennande sesong for Ørsta sitt damelag i fotball.

2. omgang var berre to minutt gammal då Anthonett Koikoi sende Ørsta tilbake i leiinga. Elleve minutt seinare var Tina Holvik Kvalheim frampå og auka til 3-1. Etter 61 minutt fastsette Rand Nygård sluttresultatet til 4-1-siger for Ørsta. Ein god start på sesongen i 4. divisjon. Første heimekamp for Ørsta er komande veke mot Ravn 2/Brattvåg 2.