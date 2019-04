Sport

Førre tysdag skaffa Storhamar seg eit godt utgangspunkt for avansement med 26-21-siger over Byåsen på heimebane. Aambakk skåra seks av måla for heimelaget i denne kampen. Fredag vart det litt jamnare på resultattavla, men Storhamar vann returkampen 29–26. Aambakk noterte seg for to mål.

Dermed er Storhamar klar for semifinale i handballsluttspelet. Tertnes vert motstandar. Første kamp vert spelt på Hamar onsdag 1. mai. Returkampen går i Bergen 4. mai. I den andre semifinalen møtest Vipers Kristiansand og Larvik.