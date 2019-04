Skal spele i eliteserien neste år

Sport

(Sunnmørsposten) – Det var fyrst på torsdag kveld at vi i klubben fekk beskjed om at det var to lag som skulle rykke opp til eliteserien etter at rankingturneringa var over i Farsund. Og det var heilt på håret at vårt lag kom seg til ein semifinale der. For hadde Oslostudentene slått Sandnes laurdag hadde dei tatt semifinaleplassen frå oss.