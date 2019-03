Roseth på landslaget

Sport

Molde-spelaren har tidlegare vore sentral på G17- og G18-landslaget. Dei siste sesongane har midtstopparen slite med skader, men no er han skadefri. Han er godt i gang med sesongoppkøyringa i Molde under trenar Erling Moe, og tysdag vart det klart at voldingen er tilbake på landslaget. U21-trenar Leif Gunnar Smerud har teke ut Roseth til samlinga på Marbella i slutten av mars. Her skal Noreg spele treningskampar mot Finland og Russland.

– Vi har ein spesiell, og veldig gledeleg, situasjon i år med eit U20-lag som skal til VM. Mange av spelarane som er med å kjempe om plass der er heilt sikkert også aktuelle for oss når haustens EM-kvalik startar. Det gjer at vi no har høve til å sjå ein del andre spelarar på dette nivået, og vi har faktisk valt å gå for ein ganske ung og spennande tropp denne gongen som kjem frå tre litt ulike segment, seier Smerud til NFF.

Roseth tilhøyrer det eldste segmentet som Smerud viser til.

– Vi har 98-gutar som er dei eldste og som fort kjem til å vere ein stamme i dette laget.