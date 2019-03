NM-sølv for Volda

Sport

KFUM Volda har hatt eit svært god helg i NM U19. Gjesdal IL/Austrått IL stod som NM-arrangør og publikum fekk sett mykje god volleyball. J19-laget til KFUM Volda hamna i gruppe med Bodø og Asker. Her vart det to komfortable sigrar, og Volda-jentene vart gruppevinnarar. I 8-delsfinalen vart det tøffare motstand for Volda. Mot ØKSIL måtte det tre sett til. Med 15-6-siger i siste sett vart avansementet sikra. Gjesdal venta i kvartfinalen. På ny vart det ein tett kamp. Gjesdal vann første settet, men Volda kom tilbake med 25-23-siger. I det siste og avgjerande settet vart det Volda-siger 15–12.