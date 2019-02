– Vil ha flest mogleg aktive

Sport

Hovudformålet med avtalen er å sikre at ingen spelarar i aldersbestemt fotball melder overgang mellom klubbane der dei har eit tilbod i eigen klubb. Dette skal bidra til at klubbane klarer å behalde flest mogleg lag i Ørsta kommune og at fråfallet i fotballen minskar.

– Det er viktig å behalde flest mogleg lag. Vi har sett at viss spelarar får melde fritt overgang til m.a. Ørsta så kan det ha ei uheldig verknad på dei som er att i moderklubben. Det kan føre til at klubbar og dei aktive mistar eit tilbod på eit alderstrinn. Difor har vi no inngått dette samarbeidet. Med flest mogleg lag i Ørsta kommune vert kanskje og fleire fotballspelarar, seier Frode Følsvik i Ørsta IL fotball.