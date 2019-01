Ørsta utklassa Utleira

Sport

Ørsta hadde eit favorittstempel før bortekampen mot Utleira søndag. Laurdag vann dei komfortabelt 42-27 mot Strindheim 2, og det var venta at Utleira om lag var eit like sterkt lag som Strindheim.

Etter ei jamn opning på kampen var det heimelaget som fekk eit initiativ. Midtvegs var Utleira i leiinga 10-6 og dei klarte å halde Ørsta på avstand. Inn mot pause klarte gjestene å kutte ned på forspanget. Odin Silseth Tømmerbakk skåra to mål rett før pause for Ørsta, og Utleira gjekk i garderoben med 17-16-leiing.

Etter kvilen starta Ørsta sterkt. Fem strakre skåringar, der Joachim Remvik skåra fire, gjorde at bortelaget hadde ei firemålsleiing. Avstanden mellom laga berre auka utover i omgangen. Ørsta hadde full kontroll på kampen og Utleira klarte ikkje å henge med. Remvik vart toppskårar for gjestene med elleve skåringar og Anders Vatsaas skåra ti mål. Ørsta vann 2. omgang 21-8 og tok med seg to nye poeng med 37-25-siger.

Dermed vart det full pott i Trøndelag for Ørsta. Laget toppar 3. divisjon eitt poeng føre Melhus/Gimse og tre poeng føre NTNUI 2. Ørsta har spelt tre kampar meir enn laga som jaktar dei. Komande helg er det spelefri for Ørsta. 9. februar debuterer dei i nye Ørstahallen mot Midsund.