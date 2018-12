Volda vann i årets siste kamp

Sport

Etter fleire veker med spelefri tok handballdamene til Volda imot Stabæk i Voldahallen onsdag kveld. Kampen var den siste for året for Volda. Medan vertane har hatt ein svært god haustsesong, tretten poeng på ni kampar, hadde poengfangsten vore mager for gjestene. Stabæk låg klart sist i 1. divisjon. På sine ni første kampar hadde det blitt ein uavgjort kamp og åtte tap. I Voldahallen tok heimelaget kommandoen i kampen frå start. Etter seks minutt sende Maria Ulla vertane i leiinga 5-1, og midtvegs i omgangen teikna målvakt Hilde Søyseth seg på skåringslista og auka leiinga til 12-4. Før laga gjekk til pause vart det tre skåringar til for heimelaget, men Stabæk kjempa seg inn att i kampen. Då pausesignalet gjekk var stillinga 15-11.

Etter pause auka Volda leiinga til seks mål tidleg, men Stabæk heldt følgje. Seks minutt før slutt var Volda to mål føre gjestene på stillinga 25-23. Ulla og Kine Kvalsund skåra to raske mål for vertane, og til slutt vann Volda kampen 28-25. Ulla og Marte Nornes vart toppskårarar for Volda med seks mål kvar.

Dette var den sjuande sigeren for Volda denne sesongen. Laget klatra forbi Follo på tabellen og ligg på kvalifiseringsplass til Eliteserien med 15 poeng. Sola toppar 1. divisjon, 20 poeng, etter sigeren mot Viking onsdag. Aker ligg på 2. plass med 17 poeng, men med ein kamp mindre spelt enn Volda og Sola.

Neste kamp for Volda er borte mot Charlottenlund 6. januar.