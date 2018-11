Tora var kaptein då Noreg slo Belgia

Sport

Den første kampen mellom Noreg og Belgia vart spelt onsdag ettermiddag. Tora Ose, som var kaptein for Noreg i førre kamp, var i startoppstillinga og spelte heile kampen.

Belgia gjekk til pause med 2-0-leiing, men i 2. omgang skåra Greta Kristina Karlöf to mål. Dermed enda kampen uavgjort 2–2.

Fredag føremiddag møttest laga på ny. Ose var igjen i startoppstillinga, og no hadde Ørsta-jenta igjen kapteinsrolla. Noreg tok føringa i kampen etter 14 minutt ved Irene Dirdal, og fem minutt før pause auka Mathilde Sangolt leiinga. 2. omgang vart mållaus. Ose spelte heile kampen for Noreg og står no med fire aldersbestemte kampar i landslagsdrakta.

Benedicte Lund Berge, Blindheim, har og vore med på samlinga i Belgia.