– Skikveld for alle

Sport

– Skikvelden er for folk flest og skal vere eit lågterskel tilbod. Vi hadde ein god vinter i fjor og vi vonar at det for mange vil var ei vitamininnsprøyting for vinteren som kjem, seier Bjørnar Øye i langrennsgruppa.

Skikveld vert som tidlegare på Tussatun. Det blir utstyrstips og smøretips for nybyrjarar.

– Madshus kjem og presenterer sine nyheiter og årets modellar. Sport 1 vil presentere sine nyheiter, i tillegg til å informere om joggesko i vinterhalvåret. Det er viktig om snøen ikkje skulle legge seg.

Skikvelden har vore eit årvisst arrangementet som strekker seg mange år bakover i tid.

– I fjor vart det ikkje arrangert, men no er vi klare att, seier Øye