Rekorddeltaking på skyttarskule

Sport

Det seier leiar Kent Riksheim i Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag. Over seks kveldar har skyttarlaget arrangert sin tradisjonelle skyttarskule i sine lagslokale i Ørsta kulturhus.

– I år hadde vi tretti deltakarar totalt, og fem av dei som var med er mødrer. Dei fem har storkosa seg på skyttarskulen.

Normalt brukar fem til femten deltakarar å vere med på skyttarskulen.

– Vi hadde ikkje sett noko tak på deltakinga, men plutseleg eksploderte interessa. Det var ei svært gledeleg overrasking for oss, men det kan og bringe nokre utfordringar. Kle og utstyr høyrer med til skyttarskulen, men heldigvis hadde DFS (Det frivillige Skyttervesen red. anm) det vi trengde på lager, og fekk det til oss på nokre dagar.

Med så mange deltakarar har skyttarlaget i prinsippet arrangert to skyttarskular samtidig.

– Visst vi klarer både å få med damene og ungane vil det vere gledeleg. Det er kanskje lettare å trigge kvarandre til å ta turen på onsdagane for å skyte litt saman i staden for å stå på sidelina på ein fotballkamp.

Skyttarlaget brukar å arrangere ein skyttarskule om våren og ein om hausten.

– I og med at interessa no er så stor for dette må vi berre henge på og vere med. Då køyrer vi på att med ny skyttarskule i februar og mars, seier Riksheim.