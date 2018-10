– Burde hatt fire poeng

Sport

Nok ei tøff kamphelg venta handballherrane til Ørsta. Både Molde og Midsund fekk sin sesongdebut då Ørsta kom på besøk. I Molde var det to lag som følgde kvarandre tett gjennom heile kampen. Vertane gjekk til pause med 17-16-leiing. Utover i 2. omgang fekk Ørsta eit lite grep om kampen, og ti minutt før slutt sende Jonas Sira gjestene i leiinga 25–22. To minutt før slutt skåra Odin Silseth Tømmerbakk Ørsta sitt siste mål i kampen, og stillinga var 29–27 til bortelaget. Molde reduserte og utlikning, og kampen enda uavgjort 29–29.

Søndag vart det ein ny jamne kamp for Ørsta mot Midsund. Halvvegs var laga likt på stillinga 16–16. Med litt over to minutt att av kampen sende Mathias Welle Aam Ørsta i leiinga 30-27, og Joachim Remvik skåra Ørsta sitt siste mål på stillinga 31–28. Midsund reduserte to gonger, men Ørsta kunne sleppe jubelen laus for 31-30-siger og to sterke resultat på bortebane.

– Vi er ok nøgde med resultat i helga. Vi føler sjølve at vi burde hatt med oss fire poeng heim, men vi rotar vekk sigeren mot Molde, seier trenar Anders Vatsaas.

– Vi spelar veldig god angrepshandball i begge kampane, men slit med tette igjen bakover på bana. No har tre veker til neste kamp og skal jobbe for å rette på det.