Tidlegare Ørsta-spelarar tok NM-sølv i Sogndal

Sport

Alle tre med fortid som A-lagsspelarar både i Ørsta og seinare i Volda. No representerer dei NTNUI (Trondheim), som tok seg heilt til finalen i NM. Der vart det knipent tap 0–1 mot arrangørklubben Studentspretten, etter ekstraomgangar og sudden death. NTNUI spelar til dagleg i tredje divisjon i Trøndelag, og deltok for første gong på fleire år i dameklassa i NM. Det vart litt overraskande for dei sjølve ein stor suksess. Etter to sigrar og eit tap i puljespelet, vart det siger 3–0 i semifinalen mot Norges handelshøgskule. Finalemotstandaren Studentspretten har vunne fleire gongar tidlegare og var rekna som store favorittar. Det vart ein tøff forsvarskamp for NTNUI. Men laget stod godt imot, og var særs nære å få straffesparkkonkurranse, då Studentspretten skåra sigersmålet berre sekund før slutt.

Som lag hadde dei ikkje dei store forhåpningane før NM. Då laget var lite samspelt, og dei hadde litt få spelarar med seg til ei heil turnering. Alle tre er samde i at laget spelte seg betre utover turneringa, og må vere nøgde med sølv i NM.

Til trass for at det nok var litt bittert og ryke rett før slutt. Det var nemleg ikkje berre gullet som glapp, men også moglegheita til å representere Noreg i neste års Europameisterskap i Madrid. Trioen avsluttar med at neste år vert det revansje, i det dei går og gjer seg klare for premieutdeling og bankett.