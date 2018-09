Sport

I 5. divisjon er det også klart for lokaloppgjer i fotballen. Torsdag kveld tek Hovdebygda imot Sæbø. På dei fem siste møta mellom laga har det blitt fem sigrar for Hovdebygda. Tre av kampane har enda med 4-2-siger, medan to av dei har hatt sluttresultatet 5–4.

I vår var det uavgjort 4–4 få minutt før full tid, men på overtid sikra Daniel Reza Malakzadeh (biletet) sigeren for Hovdebygda.

Så står det att å sjå om Sæbø klarer å bryte sigersrekkja til Hovdebygda.