Sport

Andrine Hjellen Haugland tok 5.-plassen i Nordisk meisterskap U20 i friidrett i Danmark etter å ha kasta spydet ut til gode 46,29 m, berre 21 centimeter bak personleg rekord i landslagsdebuten hennar.

Norge vann nordisk juniorlandskamp for herrane med totalt 196 poeng, to poeng betre enn Finland. På kvinnesida vann Finland med 190, medan Norge fekk 182 poeng og tok ein klar andreplass. Dette er same plasseringar som Norge klarte under tilsvarande meisterskap i fjor.