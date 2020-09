– Drikk epla dine og unngå matsvinn

reportasje

I nesten alle fylke med stor fruktproduksjon er det ulike fruktpresseri som tek i mot frukt frå privatpersonar. Vi har tatt ein liten ringjerunde for å høyre korleis sesongen ser ut til å bli.

Hentar i Bergen

– Årets plommer er ein katastrofe, og det blir heller ikkje eit godt epleår for oss. Både 2018 og 2019 var særs gode fruktår, og då må trea ta eit kvileskjer denne sesongen. Slik er det berre, forklarar fruktbonde Geir Henning Spilde på Spildegarden i Øystese i Hardanger.

Garden dyrkar frukt og bær. I gardspresseriet deira blir det laga 50.000 liter most og 10.000 liter sider i året, som blir selt til hotell og restaurantar. Men garden tilbyr også pressing for privatfolk.

– Vi har laga eplemost sidan 2005 og har heile tida drive med litt leigepress for private. Dette auka etter at vi laga ei eiga nettside om garden og verksemda vår. Og i det gode fruktåret for tre år sidan tok det heilt av, fortel Spilde.

Folk kan kome med epla sine uavhengig av mengde og får personleg eplesaft eller most med seg heim att.

– Konseptet vårt er at ein får tilbake saft frå dei epla ein har levert inn. Så kan ein velje flaske eller kartong med personleg etikett. Vi har mange kundar som kjem att år etter år. På denne kundelista står om lag 350 personar, seier Spilde. Verksemda tilbyr også henting av eple frå private i Bergen og omland kvar fredag, og leverer tilbake personleg eplemost veka etter.

Jobbtrening

Eplefryd på Ålgård vil bidra til at alle eple i Sør-Rogaland blir brukt. Hageeigarar som vil gi bort frukt som dei sjølve ikkje har kapasitet til å bruke kan ta kontakt med Eplefryd, som formidlar “epleplukkarar” som gjerne kunne tenkje seg frukt. Som plukkar haustar du då til eige forbruk i ein "tildelt" hage i lokalområdet.

Eplefryd hentar også overskotseple heime hos folk. Til dette arbeidet får verksemda hjelp frå personar som står utanfor det ordinære arbeidslivet. Desse epla blir pressa til “Eplefryd-most” som så blir selt.

Eplefryd tilbyr også pressing av eple frå privatpersonar som vil ha eplemost frå eigne eple med seg heim att.

– Det heile byrja i 2015 og eg "stal" ideen frå prosjektet "Epleslang" i Oslo og overførte det til Stavanger-området. Det første året henta vi berre eple og leverte vidare til andre som pressa, men i 2016 kjøpte eg eiga fruktpresse, fortel dagleg leiar Tabea Kaze.

– Hovudmotivasjonen min er å hjelpe menneske med nedsett arbeidsevne tilbake i jobb. I kombinasjon med miljøperspektivet ved å unngå matsvinn og å glede andre er Eplefryd eit vinn-vinn-vinn-prosjekt, seier Kaze.

Pågangen har vore aukande med åra.

– Å hente eple hos folk er førebels ikkje ein suksess. Det verkar som om rogalendingar vil ha frukta si for seg sjølv. Men det er mange som vil presse epla sine hos oss og få most med heim, seier Kaze.

Det første året var det 22 kundar som kom og pressa eple, no er det fleire hundre på kundelista. I fjor vart det pressa om lag 12.000 liter, men toppåret så langt var i 2018 med 15.000 liter. Det står også om lag 50 familiar på lista over "epleplukkarar" som gjerne vil kome heim til nokon å plukke overskotsfrukt.

– Mosten vår har vi brukt å selje til restaurantar med lokal profil. Det har ikkje vore lønsamt, så i år skal vi berre selje privat eller gi bort til gode føremål, seier Tabea Kaze.

Kapasitetsproblem

Gardsbrenneriet i Gloppen i Nordfjord produserer drikkevarer av eiga frukt både med og utan alkohol, og pressar vanlegvis også most til folk som kjem med frukt frå hagane sine. I år er det derimot litt annleis.

– Vi pressar normalt frukt for private, opp mot fem tonn i året, men i år har vi måtta omstille produksjonen slik at det ikkje blir same tilbodet vi har hatt før. Vi pressar derfor ikkje frukt frå andre enn vår eigen gard denne sesongen, fortel dagleg leiar Jann Vestby.

Etter ein sider-test i avisa VG tidlegare i år har nemleg etterspurnaden etter drikke frå Gardsbrenneriet auka så mykje at dei ikkje får tid til å ta i mot private som vil presse eple.

– Vi må drive meir med tapping enn pressing og har førebels ikkje store nok lokale til å gjere begge delar. Men neste år håpar vi igjen å kunne hjelpe både private og fruktprodusentar med å presse overskotsfrukta deira. Målet er å presse 100 tonn frukt. Fram til no har det lege på 60–70 tonn totalt, av dette kjem halvparten frå eigen hage, seier Vestby.

Saft i hundre

Valldal safteri har produsert saft og syltetøy på Sunnmøre i 100 år. Bønder og hageeigarar i Valldal og bygdene rundt står for det meste av råvarene innan frukt og bær.

– I fjor pressa vi om lag 3.000 kilo eple frå fruktbøndene til å lage most og saft. I tillegg pressa vi om lag 7.500 kilo frukt, mest eple og pære, for private, fortel dagleg leiar Carolus de Vrieze.

Han trur det blir mindre eple i år, men reknar med at september og oktober uansett blir hektiske månader for bedrifta. For tida går det mest i blåbærsaft i Valldal. Det er allereie kome inn 200 kilo blåbær og 15 kilo rips.

300 kilo per kasse

Garden Sauar i fruktbygda Sauherad i Telemark har drive med saftpressing sidan 2003 under bedriftsnamnet Epleblomsten. Første året vart det pressa om lag 25.000 liter eplemost. I fjor låg produksjonen på 1,3 million liter.

I tillegg til eigen produksjon pressar garden for lokale eplebønder og private som får tilbake sin eigen most.

– I fjor hadde vi rundt 100 tonn leigepress. Minste mengde for pressing er 300 kilo frukt, men det går fint at naboar slår seg saman for å fylle opp ein stor kasse, fortel dagleg leiar Martin Holtskog. Dei som har mindre mengder kan likevel få supplere med eple frå lokale produsentar slik at det blir nok.

– For vår del trur eg årets sesong blir relativt normal, men på landsbasis kan frost ha øydelagt 30 prosent av avlinga, seier Holtskog.