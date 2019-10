Bjarte fekk oppleve draumen på Anfield: – Det var berre heilt utruleg!

reportasje

Pave Johannes Paul II er kjent for sitatet «Av alle uviktige ting i verda er fotball den viktigaste». For nokre spelar fotballen ei viktigare rolle enn det den no avdøde paven antyda. Sidan Bjarte Mårstøl (51) var ein liten gut har fotball vore svært viktig. Alle som har som vore på Ørsta-kamp har sett den engasjerte ørstingen som heiar fram heimelaget med stor entusiasme. I Bjarte sitt fotballhjarte har han funne plass til Ørsta, Mork og Liverpool. Ein draum som Bjarte har hatt i mange år er å få sjå Liverpool frå tribunen på ærverdige Anfield.