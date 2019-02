– I starten kom musikken til treningane via piano

reportasje

Som 12-åring i 1954 opna døra seg inn i turnmiljøet for Trygve Ørstavik. På den tida var hovudaktivitetane turn- og alpin i Ørsta IL. Tilhaldsstaden for turnarane var den gamle folkehøgskulen i Ørsta.

– Det kunne ligge eit tjukt lag med is i garderoben. Då måtte vi legge kle oppå og springe på for å fart inn i salen. Eg minnast og at det var ein som gjekk gjennom veggen i gymnastikksalen, seier Trygve medan han lener seg godt tilbake i godstolen. Derifrå han har panoramautsikt til den nye Ørstahallen.