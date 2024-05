Tysdag vart det kjend at kommunedirektøren i Ålesund har bestemt at det ikkje skal flaggast ved skulane i Ålesund under pride i år.

Rektoren ved Blindheim ungdomsskule var blant dei som reagerte, og heiste sjølv regnbogeflagget på skulen sin i protest mot vedtaket.

Det kan nok vere behageleg for enkelte rektorar at kommuna på administrativt nivå tek ei avgjerd på vegner av alle, og vi registrerer at synet på vedtaket er forskjellig frå skule til skule.

Det er ingen tvil om at det framleis er sterke krefter som misliker den vunne fridomen hjå skeive. Og det er lett for ytterkantane å hive seg ut i ein polarisert debatt om homofile sine rettigheiter i samfunnet. Uansett syn på saka kan vi slå fast at Ålesund kommune bomma grovt i si handtering av saka. Her hadde det klokaste vore å la rektorane sjølve få styre skulen sin og leggje seg på ein praksis som var riktig for deira skule og deira born og ungdom.

Vi trur på eit lokalt styre og at det er elevane sine omsyn som skal vege tyngst. Å syte for ein inkluderande, open skule der alle skal føle seg trygge uansett rase, religion eller legning, er grunnleggjande i eit liberalt, demokratisk samfunn. Difor kan det vere veldig oppdragande å tydeleg vise inkludering gjennom regnbogeflagg som symbol. Det kan vere heilt pedagogisk rett å gjere, til dømes om der finst tendensar til mobbing og eksludering.

Takhøgda i samfunnsdebatten må vere stor, og det er sjølvsagt heilt legitimt å meine at prideflagg ikkje bør heisast ved skulebygga. Likeins er det heilt ok å meine det motsette. Vi trur likevel at dette bør avgjerast av skulen sine leiarar, støtta av foreldreutvala. Dersom nokon utenforståande skal bestemme, må det då bli politikarane som er valde av innbyggarane. Det er ikkje nødvendigvis byråkratane som bør ha siste ordet. Då kan Sunnmøre hamne i ein litt ekkel omdøme-skvis, slik det enda opp med denne veka.