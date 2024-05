Kvar for oss har vi fleire gonger gitt ope uttrykk for at det er urimeleg at Pride-rørsla skal ha eksklusiv rett til å markere seg i det offentlege romet. Det har dei fått på fotgjengarovergangar, logoar, idrettarrangement, skulesekker, kommunale flaggstenger og anna. Vi vil gjerne ha slutt på dette.

Men når markeringane er gjorde i samsvar med lovlege vedtak og reglar, synest vi òg det er veldig trist at dei blir utsette for hærverk og tjuveri, slik Sæbønes fortel i Møre-Nytt 22.5. Stundom høyrer vi jamvel at det har blitt brukt vald rundt i landet.

Det er ikkje slik vi og meiningsfellane våre skal fremje synspunkta våre! Vi oppmodar sterkt om at vi alle fer fram som gode demokratar.

Hans Reite

Vidar Mørk