Etter å ha følgt med ytringar og «analysar» av situasjonen ved Høgskulen i Volda (HVO) i lokalavisa Møre-Nytt den siste tida, avteiknar det seg eit vrengebilete av det som har vore arbeidsplassen min i 42 år. To påstandar har fått særleg merksemd i Møre-Nytt – 1.høgskulen kostar «gratis» masterutdanning i leiing på prorektor og rektor, og 2. store manglar med vald rektor samanlikna med tilsett rektor ved HVO. Er det forståelege argument og grunnar til denne vinklinga frå MN-redaksjonen? Eg set påstandane på prøve ved å omtale og vurdere mine eigne, mangeårige erfaringar ved HVO:

«Gratis» vidareutanning?

Undervisning. Eg kom som universitetslektor i realfagspedagogikk ved Universitetet i Trondheim til HVO i 1978 og fekk samfunnsretta pedagogikk i allmenlærar- og førskulelærarutdanninga som undervisningsfag. Dette omfatta også spesialpedagogikk om avvik og normalitet, matematikkvanskar og kritisk bruk av testar. Eit anna arbeidsfelt var det pedagogiske årsstudiet (‘ped.sem’) som lærarar måtte ha om dei ville bli faglærarar. Dessutan var mi undervisning vitskapsteori, forskingsmetode og rettleiing av studentar i to masterutdanningar. I alle desse åra har høgskulen kosta reiser og opphald for å fremje undervisnings-kompetansen og kvaliteten på våre opplegg i samspel med andre fagmiljø. Er dette gratis kompetanseutvikling for meg og mine kollegaer?

Forsking. For å fremje forsking har høgskulen kosta reiser til og opphald i fagmiljø innanlands og utanlands gjennom fleire år. Som fagtilsett fekk eg (og andre) doktorgradsstipend og fullførte doktorgraden. Artiklar på engelsk vart publiserte i velrenommerte tidsskrift og førte til at fagfolk ved Universitetet i Cambridge inviterte til gjesteopphald og felles forfattarskap om fleire publikasjonar. Tilsvarande hende meg ved Universitetet i Heidelberg. HVO kosta også – saman med forskingsrådet og departementet – ein viktig del av datainnsamlinga i det store forskingsprosjektet vårt om livsløpet til sårbar ungdom. Skulen kosta også mine reiser og opphald til europeiske byar som leiar av den årlege forskingskonferansen (EERA) i eit europeisk forskingsnettverk skule, lokalsamfunn go familiar gjennom 20år. HVO fekk betra sitt internasjonale omdøme. Eg fekk utdanning på høgste nivå – kompetanse som professor (ikkje utan personleg eigeninnsats). Men er dette å bruke høgskulen til å få seg «gratis» professorutdanning på høgskulens rekning?

Høgskulen i Volda gir på desse måtane «gratis» vidareutdanning slik at fagtilsette kan bli førstelektor, dosent, førsteamanuensis eller professor. Høgskulen har også ordningar med professorstipend. Og HVO har kosta kvalifiserande kurs for både sine administrative og faglege leiarar. Dette er ikkje nytt. Poenget er at høgskulen til ei kvar tid har interesse av å halde ved like og betre kompetansen mellom dei tilsette både når det gjeld undervisning, forsking og administrasjon til beste for skulen, studentane og regionen. Slik har det vore i alle mine år ved HVO. Om du spør, vil du finne tilsvarande mønster hos dei fleste fagtilsette ved HVO – og ved andre høgskular og universitet i landet. Og styresmaktene forventar det. Det er derfor forstemmande å lese artikkelen i Møre-Nytt, 14.mai 2024, der rektor Tonheim og prorektor Søvik langt på veg blir skulda for å ha tuska til seg gratis vidareutdanning i leiing på høgskulen si rekning. Å studere reiserekningar om vidareutdanning for den faglege leiinga ved høgskulen og konkludere med at den er gratis, – er skivebom. Det viser manglande innsikt i korleis høgskulen fungerer.

Høgskuleleiing – fagleg danning eller studentproduksjon?

Eg har i mine år ved HVO hatt ei rekke rektorar - Myklebust, Mæhle, Måseidvåg, Halse, Stave, Ekeland , Roppen og no Tonheim. Eg kan ikkje minnast at kandidattal og mangel på valkamp mellom konkurrentar har vore eit problem. Rektorane har utan unntak vist seg tillit verdig. Konfliktar under vegs blei handterte gjennom oppklarande samtalar for å føre vidare den faglege og akademiske tradisjonen. Fleire av direktørane ved HVO kjende organisasjonen med fartstid som tidlegare fagleg tilsett ved høgskulen.

Men i løpet av mi tilsettingstid ved høgskulen har det vakse fram ei spenning mellom to posisjonar om kva høgskular og universitet skal vere – institusjonar for akademisk danning med vald rektor, eller bedrifter for produksjon av studentar med tilsett rektor og målstyring. Offentleg sektor skulle effektiviserast ved hjelp av styringsprinsipp frå bedrifter som produserer ting – i privat sektor. Fagspråket fekk nye omgrep som bestilling, kvalifikasjonsrammeverk, presise mål og læringsutbyte. Risikoen var at dei administrative leiarane dermed kunne tilta seg meir makt over det faglege.

Det er derfor underleg at redaktøren i Møre-Nytt, som tidlegare tilsett ved HVO, så einsidig framsnakkar tilsett rektor som løysing for HVO, utan å plassere spørsmålet inn i ramma av spenningar mellom høgskulen som fagleg danningsorganisasjon og høgskulen som bedrift for studentproduksjon. Kronikken i MN om tilsett rektor ved HVO er prega av denne mangelen og har derfor ikkje kraft til å overtyde. Eg opplever det som meir eit partsinnlegg til fordel for direktøren. Det blir i alle høve ‘eit spark’ mot den faglege leiinga og HVO –men i lause lufta.

«Forfallet» og «krisa ved HVO»

er såleis korkje «gratis vidareutdanning» eller «vald rektor». Dette er konstruerte ‘problem’. Den eigenlege krisa er avgrensa til direktørens måte å administrere på:

1. Direktøren har aktivt hindra forskarar ved HVO i eit forskingsprosjekt klarert av den faglege leiaren – rektor. Utan å ha rett til det, sette direktøren akademisk fridom til sides – ein kjerneverdi for høgskular og universitet. Som administrativt tilsett tar ho på denne måten til seg fagleg makt – utan å ha rett til det.

2. Etter å ha vore fagleg leiar ved ei avdeling (dekan) ei tid, møtte personen mistillit frå dei fagleg tilsette. Tilsettinga vart ikkje fornya. Men då greip direktøren inn, oppretta personleg ei stilling som spesialkonsulent med millionløn for den forsmådde dekanen – utan utlysing og stillingsinstruks!

3. Direktøren kan ikkje forklare og grunngi for styret overføringar av større pengebeløp til ein institusjon utanfor HVO.

4. Varslarar omtalar ein direktør som brukar hersketeknikkar, utpressing og trugsmål overfor tilsette ved høgskulen.

Spesialkonsulenten går så til offentleg åtak på rektor i interne spørsmål. Møre-Nytt-redaksjonen gir - i denne situasjonen - den forsmådde dekanen spalteplass og stemme. Avisa er såleis med på å snu direktørens eigenrådige handlingar til eit angrep på den faglege leiinga/rektor og høgskulen som system. Direktøren vart oppsagd av eit samrøystes styre. Lokalavisa si vinkling og aktive rolle i denne saka er ikkje til å forstå – for å seie det mildt.

Nye oppgåver for Møre-Nytt? Høgskulen i Volda har mange tilsette og studentar frå bygda og er ein svært viktig institusjon for Ørsta kommune. Det hadde derfor vore meir konstruktivt om redaksjonen i Møre-Nytt kontakta den nye generasjonen av fagfolk ved HVO og prøvde å få fram alt det interessante dei arbeider med. Det er svært viktig – også for Ørsta kommune – at studentar får si opplæring ved slike regionale høgskular som HVO. Det er vist gjennom forsking at dette aukar sannsynet for at ferdig utdanna tar seg arbeid i regionen. Ei anna viktig side ved verksemda som Møre-Nytt kunne undersøke, er derfor rekrutteringa i lærarutdanninga. Men dette er kanskje forgjeves å ønskje?

Rune Kvalsund,

professor emeritus,

Høgskulen i Volda