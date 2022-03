Rusa bilførar

Norwegian Group og AAK Energy har landa ein avtale med ei ramme på 10,5 millionar kroner med OKEA for betongrehabilitering på Draugen-plattforma, ifølgje ei pressemelding.

– Dette er ein svært viktig avtale for AAK Energy og eit ledd i strategien med betongrehabilitering som satsingsområde, seier prosjektleiar Bjarte Bø i AAK Energy.

AAK AS var, ifølgje pressemeldinga, det første selskapet som jobba på norsk sokkel ved å bruke og arbeide i tau i eit sertifisert system for tilkomstteknikk. Selskapet hadde utspring i fjellklatrarmiljøet på Åndalsnes og Aak Fjellsportsenter.

Sommaren 2021 kjøpte Volda-baserte Norwegian Group selskapet som då endra namn til AAK Energy. Dei har base i Isfjorden i Romsdal i tillegg til Bergen.

Erfaring

– AAK AS utførte omfattande rehabiliteringar på Draugen for Norske Shell i perioden 2009 til 2013. Vi er stolte av at vi igjen vert valt som leverandør til Draugen. Mykje av årsaka er det grundige og solide arbeidet som AAK gjorde den gongen, fortel Bjarte Bø i pressemeldinga.