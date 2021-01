Melder om utrygg is

Skulane får halde oppe aktiviteten, men nesten all annan aktivitet vert avlyst på Volda campus Sparebank1 arena (VCA) fram til 18. januar.

Leiinga ved arenaen har lagt ut desse retningslinene:

- Skulane har tilgang etter deira gjeldande smittereglar

- All trening for aldersbestemte- og breiddelag går ut

- Alle aldersbestemte turneringar/kampar går ut

- Berre spelarar på 1. div. handball og Elite volleyball har tilgang til trening i hallen

- Klatrehallen er stengt for organisert trening og kurs, individuell klatring for medlemmer er ok innanfor gjeldande ramer

Det kan arrangerast 1. div. og elitekampar i hallen, med inntil 200 i publikum på faste seter.