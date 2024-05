For mange år sidan tenkte indremisjonsleiar i Ørsta Hjørdis Almelid Vikenes at det hadde vore kjekt å kunne samle fleire forsamlingar til eit fellesarrangement på Bondalseidet. Ørsta Indremisjon eig Sportskapellet, og dei tok for nokre år sidan initiativ til ein felles lokal skaparverkdag.

I år vert seks forsamlingar med på dette fellesarrangementet. I tillegg til Ørsta Indremisjon vert Ørsta sokneråd, Ørsta Frikyrkje, Volda sokneråd, Volda Frikyrkje og Hjørundfjord sokneråd med på utegudstenesta søndag 26. mai.

I tilfelle dårleg vèr, er Ørsta bedehus reservert, men arrangørane satsar på lagleg vêr, og at alle tek med seg eigne stolar. Det vert kyrkekaffi etter utegudstenesta, og høve til å gje kollekt.

– Å kunne markere det som vi er samde om, er fint. Vi legg gudstenesta ute i takksemd for alt det Gud har gjeve oss. Vi vil ta vare på skaparverket og den flotte naturen som omgjev oss. Det er kjekt at vi i fellesskap kan skape ei allsidig utegudsteneste, fortel Hjørdis Almelid Vikenes i ei pressemelding.

Organist er Marie Austrheim Riise og ho har invitert med seg musikar Leiv Arne Nydal som spelar fele. Som vanleg i ei gudsteneste vert det allsongar, bibellesingar og kollekt, og etter gudstenesta kan dei som vil stanse att, ete litt “kapellmat” og prate med andre.