Privatflyet til Tom Cruise er tirsdag morgen fortsatt å se på Ålesund lufthavn, Vigra. Ergo er det altså en mulighet for at superstjerna fremdeles cruiser rundt et sted på Sunnmøre.

Flyet til Cruise landa på Vigra lørdag, og har i etterkant resultert i flere mer eller mindre Tom(me) oppdateringer i media. Så langt har det imidlertid vært en «Mission Impossible» å finne ut hvor han er.