Statens Vegvesen melder at det har gått eit steinskred/steinsprang ned på fylkesvegen mellom Dalsbygda og Steinsvika i Dalsfjorden.

På vegvesen.no står det å lese:

«Fylkesveg 5890 Steinsvika - Indre Dale i Volda. Steinskred/steinsprang, vegen er stengt.

Der står også at «berekna sluttid» - altså når ein reknar med at vegen kan opnast igjen – er klokka 17.20. Men vegvesenet tek atterhald om at det kan bli endringar.