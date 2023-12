Statens Vegvesen opplyser søndag at eit jordskred i Hjørundfjordstranda gjekk laurdag ved Indre Årsneset, om lag halvvegs mellom Standal og Festøya.

På vegvesen.no står det søndag at vegen kan opnast måndag klokka 12.25, men at dette kan bli endra.

Laurdag ettermiddag melde vegvesenet om eit jordskred som hadde gått over vegen like innanfor Ytre-Standal eit godt stykke lenger sør. Der er det ingen stengt-skilt på vegvesen.no sitt kart søndag ettermiddag. Uklart om det har gått to ras, eller om den første stad-tilvisinga var feil.