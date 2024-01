I 2022 fekk politiet 12 millionar kroner for å satse på automatiske trafikkontrollar. Dette har ført til at fotoboksane tok rekordmange bilete i 2023, melder TV 2.

Fotoboksane tek berre bilete om ein bilist køyrer for fort.

Førebelse tal viser at fotoboksane i Noreg tok heile 226.037 bilete av fartssyndarar i fjor, samanlikna med 224.000 bilete i 2022.

– Det er det høgaste talet i historia. Det er ikkje noko suksess å ta nokon som køyrer for fort, for vi jobbar for å redusere farten på vegane våre. Men vi er også godt fornøgd med arbeidet som er gjort, seier avdelingsleiar Vivi-Ann Haukås ved ATK-senteret til politiet

(©NPK)