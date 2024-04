– Eg har konkludert med at det vil vere svært vanskeleg å halde fram i den krevjande jobben som helse- og omsorgsminister. Eg har derfor komme til at Ingvild bør fråtre som statsråd, sa Ap-leiar og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen der avgangen vart kunngjort.

Den vart tilkjennegjort på ein hastig innkalla seanse på Statsministerens kontor dagen etter at Støre fekk skriftleg beskjed om at ikkje berre hadde Kjerkol plagiert innhald i masteroppgåva si – ho hadde juksa med vitende og vilje. Det er konklusjonen og vurderinga til nemnda for studentsaker ved Nord universitet.

– Det er Nord universitet som avgjer mastergrada og eg som avgjer om ho kan halde fram som statsråd. Og for at helse- og omsorgsministeren skal kunne fungere, er tilliten frå ein stor sektor avgjerande. Det har vege tungt inn i avgjerda mi, sa Støre.

Kjerkol heldt fast på at tekstlikskapane i oppgåva ikkje kom av forsettleg juks, men seier ho «må forhalde» seg til oppfatninga til nemnda.

Kjerkol står på sitt

– Medstudenten min og eg har levert ei oppgåve etter beste evne. Vi har ikkje hatt til hensikt gå plagiere oppgåvene til andre. Men nemnda har behandla oss akkurat som andre studentar, sånn som dei skal gjere. Og sjølv om det er vondt å ikkje bli trudd, må vi forhalde oss til at nemnda er av ei anna oppfatning, sa Kjerkol.

Ho har så langt ikkje teke stilling til om avgjerda til Nord universitet skal ankast til Felles klagenemnd.

Statsministeren poengterte dessutan at helse- og omsorgsministeren har ansvar for mykje forskingspolitikk. I tillegg sa Støre at han var lei seg, og at han meiner Kjerkol er ein av dei beste politikarane i Arbeidarpartiet.

Samtidig svarte han verken stadfestande eller avkreftande på om det hadde vore usemje mellom han og Kjerkol rundt avgjerda om hennar avgang – og om initiativet kom frå han, og ikkje henne.

– Eg har eit ansvar som statsminister, og det er å vurdere korleis laget kan gjere jobben sin. Og vi står her i dag og har delt denne konklusjonen, svarte Støre.

Opp- og nedturar under Kjerkol

Kjerkol har måtta prioritere hardt som helse- og omsorgsminister. Starten av hennar tid som statsråd i 2021 vart prega av koronainnstrammingar og restriksjonar.

Eitt av dei positive resultata hennar er å snu fastlegetrenden. Frå januar til oktober i fjor fekk Noreg 167 fleire fastlegar.

Kjerkol fekk støtte frå Allmennlegeforeningens leiar, Nils Kristian Klev, som uttalte at dei såg at det hadde vorte meir attraktivt å bli fastlege.

Helse- og omsorgsministeren måtte dra på brannsløkkingstur til Lofoten i slutten av 2023, etter fleire upopulære kuttforslag knytt til sjukehusa i Lofoten og Narvik.

Men brannen ho ikkje klarte å sløkkje var juks i hennar eiga masteroppgåve, som enda tida hennar Støre-regjeringa.

– Eg kan tole spott og spe og leve med mine feil og manglar. Eg skal halde fram med å konsentrere meg om det viktigaste i politikken. Det er ei sterk offentleg helseteneste, vår felles helseteneste, sa ein rørt Kjerkol.

– Alvorleg tillitsbrot

– Det er rett at Ingvild Kjerkol ikkje held fram som helse- og omsorgsminister. Dette er eit alvorleg tillitsbrot, og det er viktig at politikarar tek ansvar for feila sine, seier leiar Olaug Bollestad i Kristeleg Folkeparti til NTB kort tid etter nyheita vart kjend.

Kjerkols avgang blir møtt med forståing på Stortinget. Der ser det ut til å vere ei samlande oppfatning at ho ikkje ville hatt tilstrekkeleg tillit som helse- og omsorgsminister etter å ha vorte teken i juks. Venstre-nestleiar Sveinung Rotevatn seier til NTB at det var ei rett avgjerd av statsministeren.

– Det er ikkje nødvendig med master for å vere ein god statsråd, men handteringa av denne saka har ikkje vore tillitvekkjande av Kjerkol, seier Rotevatn til NTB.

Frp-leiar Sylvi Listhaug meiner Kjerkols avgang var heilt nødvendig:

– Dette var det einaste rette utfallet. Med manglande tillit ikkje berre frå fleire parti på Stortinget, men også frå sentrale forskingsmiljø og studentorganisasjonar, ville det vore umogleg for Ingvild Kjerkol å halde fram som helse- og omsorgsminister, seier Listhaug.

SV-leiar Kirsti Bergstø synest det er leitt, men forståeleg at Kjerkol går av:

– Det er leitt, men når saka var slik ho var, er dette ei forståeleg avgjerd, seier ho til NTB.