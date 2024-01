– Vi er ikkje vanskelege. Om det kjem eit utgått gåvekort, så er det viktigaste for oss at folk får noko att for pengane sine, seier Vibeke Dahl, dagleg leiar i Clinique Cierone til NRK Trøndelag.

Gåvekorta hos salongen i Trondheim er gyldige i eitt år, noko som er vanleg hos mange bedrifter. Men det er mange som ikkje hugsar å bruke gåvekorta innan eitt år. For heile tre av ti nordmenn oppgir at dei ikkje brukar gåvekorta sine innan fristen, fortel Ola Honningdal Grytten, professor ved Noregs handelshøgskole.

Jurist i Forbrukarrådet Nora Wenneberg Gløersen har dette rådet til dei som har gløymt å bruke gåvekortet innan fristen.

– Har kortet gått ut på dato, er løpet i utgangspunktet køyrt. Men det er alltid lov å spørje pent. Ikkje kast kortet før du har sjekka om det er håp, sjølv på overtid, seier ho til NRK.

