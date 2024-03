– Mandag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Med mindre du befinner deg i et av landets friområder for hund, må hunden holdes i bånd over alt fra og med denne dagen, skriver Norsk Kennel Klub i en pressemelding. De oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og overholde båndtvangen.

Båndtvangen varer frem til og med 20. august, men noen kommuner har utvidet båndtvang.

– Det er presisert at båndtvang betyr at hunden skal være fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet. Det er ikke tilstrekkelig at hunden er under kontroll og i følge med eieren, opplyser Norsk Kennel Klub.