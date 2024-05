Det sa Ørsta-ordførar Per-Are Sørheim då han heldt tale på folkefesten i Ørsta 17. mai.

Her er heile talen:

«Gratulere med dagen Ørsta!

For ein dag, for eit vær, og for ei fantastisk 17. mai feiring.

Her står vi midt i Ørsta sentrum, omkransa av fantastiske fjell som speglar seg i fjorden. Og sjå på dykk sjølve, bunadskledde, fargerike og vakre. Kan det verte meir nasjonalromantisk?

Rundt oss på sokkel så står her to ordkunstnarar som evna å sette ord på dette.

Fram på vetteren stundom han tenkte:

Giv eg var i eit varmare land!

Men når vårsol i bakkane blenkte,

fekk han hug til si heimlege strand.

Og når lidene grønskar som hagar

Når det lavar av blomar på stråd

Og når netter er ljose som dagar,

kan han ingen stad venare sjå.

Det gjer noko med oss, når vinteren slepp taket og det vert vår. Naturen og været påverkar lynne til oss nordmenn.

Men 17. mai er ei feiringa av grunnlova vår, ikkje våren. Det er 210 år sidan grunnlova vår vart vedtatt på Eidsvoll i 1814. Ei lov som i dag er Europa si eldste eksisterande grunnlov. Det er berre den Amerikanske grunnlova som er eldre.

Den norske grunnlova var ei svært moderne lov. Grunnlaget vart henta dei frå den Franske revolusjon og humanismen sine tankar om fridom, likskap og brorskap. Fleire av Eidsvollmennene hadde lest Rousseau, der vi alle er frie individ med eigne tankar, meiningar og tru. Dei hadde og dårlege erfaringar med totalitære leiarar. Difor var Montesquieu sitt prinsipp om maktfordeling særs viktig. Det å skile den lovgivande, utøvande og dømmande makt, som vi i dag kjenner som stortinget, regjering og domstolen.

Grunnlova var likevel berre starten for det norske demokratiet, for vegen vidare var lang. Det var berre menn som var samla på Eidsvoll, nordlendingane rakk ikkje fram i tide og damene var ikkje invitert. Og det var berre 7,5% av befolkninga som hadde stemmerett. Allmenn stemmerett, for menn fekk vi først i 1898 og kvinnene i 1913. Det var først då vi med ein viss rett kunne snakke om at Norge vart eit demokrati.

Demokratiet er ikkje noko ein har, men noko ein må utvikle og av og til kjempe for. Demokratiet er under press i fleire land, og fleire leiarar med autoritære tendensar nyttar høve til å styrke si eiga makt. Ofte så bygger dei opp makta si basert på splittande og politiserande retorikk i sosiale media. Dei lovar mykje, levere lite, men evner å sette folke opp mot kvarandre – vi og dei.

Demokrati handlar om å lytte til kvarandre sine argument og finne kompromiss. Ikkje slå kvarandre med tom retorikk. Difor er det så viktig at flest mogleg vel å engasjere seg i den «dugnaden» som folkestyret representerer.

I haust var det val og vi fekk på plass eit nytt kommunestyre i Ørsta. Der har eg fått æra av å få være ordførar. Det å etablere eit godt samarbeidsklima har vore ei viktig oppgåve dei første månadane og det synest eg vi har lukkast med. Det skal sjølvsagt vere meiningsbrytingar i politikken, men vi skal også lære å lytte til kvarandre. Det er også mi erfaring at all som har engasjerer seg politisk, er der fordi dei ønskjer å gjere Ørsta til ein betre stad å bu. Og i dei aller fleste sakene er vi som oftast heilt samde.

Utviklinga i Ørsta har på svært mange områder vore positiv dei siste åra. Det ønskjer vi alle skal halde fram. Til skulestart opnar vi no nye Velle skule, som er eit stort løft for elevane i sentrum. Vi er også i god rute i planlegginga av ny vg.skule og kulturbygg i lag med fylkeskommunen. Og vi har tru på at vi snart kan legge fram planar for ei vidare utbygging av sentrumsområdet vårt. Det vert satsa i Ørsta og det er bra.

Det er likevel rett å seie at der er også krevjande utfordringar framfor oss. Vi har tydlege myndigheitskrav på oss for betre å balansere knytt til vekst versus vern. Vi står også framfor ei demografisk endring der fleire går ut av arbeidslivet enn dei som kjem inn. Det vil endre og utfordre samfunnsmodellane våre og alt dette krev betre planar og ressursar til omstilling.»