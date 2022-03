Nyheiter

Etter over eitt år utan pastor, skulle Eli Hatlen frå Volda innsetjast som ny pastor, etter at Ørsta frikyrkje på eit kyrkjelydsmøte hadde kalla henne som ny pastor. Og i ei tid med pastormangel og inngripande pandemi som i snart to år har hatt si lammande hand over aktiviteten, har det vore stor glede over at ein no kan kome i gang att som før.