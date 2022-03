No opnar Rema 1000 og Europris på Rotset

Nyheiter

Komande torsdag vert det opning av både Europris og Rema 1000 i Volda Handelspark på Øvre Rotset.

Dei to nye butikkane skal halde til i same nybygg ikkje så langt unna Rotsethorntunnelen, og om ikkje lenge får dei nye naboar – blant andre nye Brænde Rørleggarforretning og Burger King. Mange andre nye forretningar er også under planlegging i det som blir Volda sitt nye handelssentrum.

I ei pressemelding fortel Europris at dei aukar frå 900 kvadratmeter i dagens lokale til 1200 kvadratmeter på Øvre Rotset.

Europris sel alt frå daglegvarer til jarnvarer, dyrefor, vaskemiddel, lys, serviettar, smågodt, oppbevaring, kjøkkenutstyr, tekstilar, garn, - og mykje anna.

Europris har no over 2700 medarbeidarar.

På Øvre Rotset får nyebutikken eit utelager på 140 kvadratmeter.

Den nye Rema 1000-butikken får ei arealflate på 1.200 kvadratmeter, og sjølve butikken er 759 kvadratmeter. I nyebutikken satsar dei sterkt på energi-effektivisering.

Dei to nye, store butikkane vil få felles varemottak, og mellom Rema 1000 og Europris står det eit ledig lokale på 305 kvadratmeter. Dette lokalet vil dele vindfang med Europris.

På opningsdagen vert det lagt opp til raud løpar, kaffi og gode opningstilbod.

Rema har valt å behalde sin butikk nede i sentrum i Volda, medan Europris konsentrerer seg om den nye butikken ved Rotsethorntunnelen.