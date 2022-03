Fare for storstreik

Nyheiter

NKP-NTB: Over 28.000 tilsette kan bli tekne ut i streik fredag om ikkje Fellesforbundet og Parat blir samde med Norsk Industri. Meklinga startar måndag formiddag.

Søndag ettermiddag vart det klart at forsøket på frivillig mekling i dei to oppgjera ikkje nådde fram. Dermed har Riksmeklaren kalla inn til tvungen mekling måndag klokka 11. Fristen for å bli samde er midnatt natt til fredag.

Fellesforbundet har varsla plassfråtreding for 27.600 medlemmer i over 950 bedrifter, medan Parat kan ta ut rundt 1.000 medlemmer i om lag 60 bedrifter i første omgang.

Eit viktig krav for arbeidstakarsida er å styrkje kjøpekrafta i ei tid då krigen i Ukraina bidreg til aukande prisar både på mat og straum. Arbeidsgivarorganisasjonen Norsk Industri fryktar på si side at for store lønnsaukar vil gå ut over evna bedriftene har til å konkurrere internasjonalt.