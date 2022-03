Eitt år har blitt til ti for Volda-kapteinen Kine

Nyheiter

Mange har kome til Volda med ein plan om å studere og så kome seg vidare i livet. 18 år gammal hadde Kine Kvalsund bestemt seg for å studere eitt år i Volda. Deretter skulle turen gå til Oslo og Noregs idrettshøgskole. Ikkje alle planar blir realiserte, og slik vart det heller ikkje for Kine frå Kvalsund i Herøy. I Bergsøy hadde ho spelt 4.-divisjonshandball før overgangen til Volda. Medan Volda kjempa om opprykk til 1. divisjon med førstelaget fekk lynvingen mykje speletid for Volda 2 i 3. divisjon.