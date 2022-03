Tidskapsel frå ei anna krigstid

Vi kan trygt slå fast at også for hundre år sidan gjekk dagleglivet her heime stort sett som før sjølv om det rasa ein krig ute i Europa

Denne veka har eg opna ein tidskapsel. I åra 1914-1916 sette ungdommar seg ned og skreiv tekster som dei las opp for kvarandre. Den gongen rasa det også ein krig i Europa. Og kva tenkte desse ungdommane om den krigen? Eg leitte … og fann overraskande lite!

Ungdommane var medlemmer i Aarsetdalen frilynde ungdomslag. Blant aktivitetane var det handskrivne lagsbladet Vaarljos. Dei valde ny bladstyrar på kvart møte. Og så var det bladstyraren si oppgåve å skrive og sidan lese opp teksten på neste lagsmøte.

Dei skreiv i ei bok med stive permar og linjerte ark. Utgåva frå 1914-1916 har overlevt hos etterkomarane etter ein av bladstyrarane.

Marta Vartdal var ein ivrig skribent. Ho kommenterte også krigen som rasa ute i Europa. Men innfallsvinkelen er overraskande: «Naar eg tenkjer paa kva verknad denne krigen maa hava i hedningelandi, so vert det so vondt. Kva skal hedningarne kunne tru, at den gud me tenar, er god, naar hans tenarar ber seg so aat?»

Og kva skulle ungdommane på Vartdal tru? Fleire bladstyrarar leverte sjølvskrivne vers til Vaarljos. Inkludert julesongar. Ein har tittelen Jolekvad, og tredje verset går slik:

Slagmarksyner gjer meg til pessimist, og tvilen vaknar om Kvitekrist.

Naar skal det røynast dei dyre ordi

um sæle hugnad og fred på jordi?

Skribenten er anonym for ettertida. Somme bladstyrarar skreiv under med fullt namn, andre berre med «ein lagslim».

Eit usignert innlegg våren 1915 har overskrifta Forsvarssaka: «Eg veit ikkje noko fagrare trekk hjaa ein ung mann, enn vilja til aa forsvara sit land».

Året etter vil ein annan «lagslim» styrkje forsvarsviljen: «Det beste vern eit land kan ha, er at det held saman (…) Sjaa paa Montenegro. Det er svært lite, mykje minder enn Noreg. Men kor godt har kje dei forsvart seg? Tyrkarne hev freista aa vinna yver deim, men det har ikkje lukkast».

På 180 tettskrivne sider med kring nitti innlegg er dette dei einaste døma på at storkrigen ute i Europa gjer inntrykk på ungdommane på Vartdal. I alle fall slik at det kjem til uttrykk i Vaarljos. Ungdommane leverer mange typar tekster, frå små noveller og humoristiske forteljingar til veslevaksne og snusfornuftige åtvaringar mot alt det vonde i verdi.

Ei novelle over seks tettskrivne sider er prosaversjonen av «Julekveld i skogen». Om husmannsguten som reiser til Amerika og tener seg rik. Han kjem heim til jul. Overraskar dei fattige foreldra og kjøper bruket og vert sjølveigar. Dessverre er teksten usignert.

Rasmus Sætre tek til orde for å skipe eit idrottslag. Men det må vere med idrettar som ikkje kostar for mykje, slik som «høgdesprang, lengesprang, triskrittsprang o.s.b.»

Vi kan trygt slå fast at også for hundre år sidan gjekk dagleglivet her heime stort sett som før sjølv om det rasa ein krig ute i Europa.

«Maatte ikkje tilstanden ute i værdi no mana oss til endaa meir einigheit, større offervilje og forsakelse».

Usignert innlegg i Vaarljos våren 1915.