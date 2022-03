Tilråding: Ja til 150 flyktningar også frå Ørsta

Nyheiter

– Med bakgrunn i den nye situasjonen oppmodar IMDi Ørsta kommune om å busette til saman 150 flyktningar i 2022. Det er ein auke frå 20 busettingsplassar i 2022 (tidlegare oppmoding 28). Det vil særleg vere kvinner, barn og eldre flyktningar som kjem frå Ukraina. Det er viktig at kommunen no legg planar for å bygge opp tenesteapparatet for fleire flyktningar frå Ukraina og andre land. Det dreier seg om både bustadar, helse- og legetenester, introduksjonsprogram, barnehageplassar og skule, heiter det i tilrådinga frå kommunedirektøren.