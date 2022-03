Ny økononomi-direktør I Arctic Bioscience

Nyheiter

Arctic Bioscience har tilsett Jone R. Slinning som ny økonomidirektør. Slinning tek over etter Denielle Glenn, skriv selskapet i ei pressemelding.

Slinning har brei og lang erfaring frå ulike bransjar, mellom anna i bank- og finans-sektoren. Han kjem frå stillinga som økonomidirektør ved Cflow Fish Handling.

Slinning er utdanna siviløkonom frå NHH.

-Vi er glade for at Jone har takka ja til stillinga. Med hans bakgrunn og erfaring er vi overtydde om at det vil vere ein god match for selskapet, seier Christer L. Valderhaug, direktøren i Arctic Bioscience.

Slinning seier i ei pressemelding at han ser fram til å byrje i jobben, og at selskapet er inne i ein spennande fase.

Slinning startar i jobben 1. april.