Det er ikkje meir enn to veker sidan Folkehelseinstituttet (FHI) trudde at det kanskje ikkje vart noko utbrot av influensa i Noreg i år. Men så vart brått 100 skuleelevar smitta på eit skuleball i Ålesund førre veke. Det er det største utbrotet på over to år, skriv NRK.