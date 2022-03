Nyheiter

Korleis starta det?

Veldig forenkla så starta min frivillig-karusell i Volda med ei erfaring heimanfrå kring at engasjerer ein seg så treff ein veldig mange hyggelege menneske! På bakgrunn av det så sa eg ja til styreverv for Volda fotball i 2004. Eg hadde nettopp fått mitt første barn. Eg gjekk frå student til «fastbuar», og kjente på eit behov for å verte kjend med voldingar. Og fordi faren til barnet hadde håplause treningstider, så eg ville ha eit ord med i laget på det. Eg hadde ulike verv frå 2004 til 2014. Da vart eg kontakta om stillinga som dagleg leiar, som eg starta i 01.09.2014.