Nyheiter

Om to veker går startskotet for X2-festivalen. Opphavleg skulle store delar av programmet bli gjennomført i Propellhallen i Volda, men festivalen melder no at dei endrar lokasjon til Sparebank1-hallen ved Volda stadion. Festivalen omtalar at avgjerda vart tatt "Grunna ukontrollerbare forhold mellom utleigar og grunneigar i Propellhallen".